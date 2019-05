Teresinha ratifica declaração de Bolsonaro sobre ‘classe política’

Sem generalizações, a vereadora Teresinha Medeiros (PSL) reiterou as declarações do presidente Jair Bolsonaro (PSL), que na última segunda- feira (20) afirmou que o “grande problema” do Brasil é a “nossa classe política”. “Infelizmente os maus políticos, e a gente até se envergonha de ser pessoa pública e político, lamearam o país”, afirmou a parlamentar.

Na avaliação dela, isso representa um dos principais desafios do atual presidente, já que , segundo ela, ele precisa lidar com políticos acostumados com o “toma lá dá cá”. Medeiros cita como exemplo as constantes derrotas do governo Bolsonaro em votações no Congresso Nacional. “Se formos acompanhar o que tem acontecido, infelizmente, institucionalizou-se a roubalheira. O Bolsonaro não tem culpa de nada, ele está querendo organizar. Os políticos estão querendo? Não querem (...) eles estão legislando para eles mesmo, se defendendo”, disse Teresinha Medeiros.

Por fim, a vereadora confirmou participação nas manifestações em defesa de Bolsonaro, que acontecerão em Teresina no próximo domingo (26). “Entendo que a sociedade como um todo deve sim apoiar. Eu, com certeza, irei participar, no sentido de apoio ao nosso presidente Bolsonaro (...) Se não tomarmos cuidados esse país vai se tornar uma Venezuela, uma Cuba. É isso que a oposição quer. Não podemos ser irresponsável para estarmos nessa de quanto pior melhor. Temos que dar credibilidade ao presidente, pois distorcem muito as medidas que ele está adotando”, finalizou Medeiros.

Luiz Carlos de OliveiraBreno Cavalcante