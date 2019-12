Teresinha Medeiros sugere deixar PSL para seguir na base de Firmino

Os impasses no diretório municipal do PSL de Teresina deixa a situação da pré-candidata a vereadora Teresina Medeiros sem saber se continua no partido para disputar a eleição de 2020. A sigla lançou o empresário Walter Rei das Motos como pré-candidato a prefeito, mas com a saída do presidente Jair Bolsonaro, o PSL local diminuiu o impulso de lançar candidatura própria na capital.

A vereadora Teresinha Medeiros afirma que o PSL em Teresina deve ser reconstruído, isso por causa da saída da ala bolsonarista. Ela defende que a sigla deve seguir com o posicionamento de seguir na base governista e descartar as possibilidades de candidatura própria. Porém, suaviza sua preferência ao declarar que o diretório deve avaliar as pesquisas de intenção de voto.

“Foi um desejo do partido a nível nacional, naquele momento, de ter um candidato a prefeito. Temos o Walter que colocou o nome dele à disposição do partido. Mas é preciso que se vejam os números. Não podemos entrar numa aventura qualquer. Eu pessoalmente já até manifestei de que se o partido quiser lançar a candidatura própria eu saberei compreender. Porém, eu só defendo aquilo que eu acredito. Eu preciso estar convencida”, afirmou.

Vereadora Teresinha Medeiros só continua no PSL se partido apoiar candidato de Firmino Filho (Foto: Elias Fontinele / O DIA)

A parlamentar não esconde que pode deixar o PSL caso a candidatura própria seja mantida. Teresinha diz que sua permanência passa pelo apoio dos vereadores da sigla ao candidato indicado pelo prefeito Firmino Filho.

“Eu quero continuar no PSL, mas se o candidato não pontuar, não tem porque sair um candidato sem viabilidade. Minha continuidade no PSL vai depender das decisões que o partido vai tomar. Também não serei nem um empecilho, não serei um entrave para que o partido não possa avançar. Mas estarei lá, para crescer o partido, desde que se possa fazer uma composição com o prefeito Firmino Filho”, pontua.

Otávio Neto