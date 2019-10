Teresinha Medeiros não garante permanência no PSL em 2020

O PSL é um dos partidos que devem ter candidatura própria à Prefeitura de Teresina em 2020. A decisão final quanto à disputa majoritária na capital piauiense deve ser um fator condicionante da permanência da vereadora Teresinha Medeiros na agremiação.







O partido integra hoje a base de apoio do atual prefeito da cidade, Firmino Filho (PSDB), que no pleito tentará eleger um sucessor aliado. Com isso, a tendência natural é que o PSL passe para oposição. Teresinha Medeiros alerta que até entende a necessidade de uma candidatura própria ao Palácio da Cidade para fortalecer a chapa proporcional da sigla, mas precisa analisar o cenário.

“Por esse motivo estou avaliando e analisando, pois como é que até hoje estou com o prefeito, defendo a bandeira de continuarmos no mesmo sentido, nesse projeto que é o melhor em excelência para a cidade e a partir do próximo ano vou ficar contra uma gestão que apoiei? Como vou justificar para a população? Para mim é muito difícil”, questiona Medeiros.

Teresinha diz que por enquanto permanece no PSL, inclusive defendendo a manutenção de uma parceria com o político tucano, mas avalia se no futuro deverá migrar ou não de partido. “Estou conversando com nosso grupo político, com minha família, amigos e com a própria população”, disse.

