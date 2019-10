Teresinha Medeiros diz que crise no PSL é motivada por ‘dinheiro’

A vereadora Teresinha Medeiros afirmou que a crise interna vivenciada nas últimas semanas pelo PSL é motivada pela busca pelo poder e dinheiro. Na avaliação dela, o impasse, que envolve o presidente da República Jair Bolsonaro e outras lideranças da sigla, acaba prejudicando a imagem junto à população.



“O PSL hoje está vivendo um momento delicado. Lamentavelmente, alguns não estão pensando na população, estão pensando apenas no dinheiro. É lamentável que a gente saiba. Infelizmente, sabemos que essa briga toda é por poder, mas quem pensa que o povo é bobo, engana-se”, disse.

Apesar das críticas, Teresinha demonstra simpatia ao PSL e impõe condições para permanecer filiada nas eleições de 2020. A principal delas é que o partido continue apoiando o prefeito Firmino Filho. “Eu sou Bolsonarista, votei no presidente, mas a nível municipal sou Firmino Filho. Disso eu não abro mão”, afirmou.

O posicionamento da parlamentar vai de encontro com o que é pregado pela atual direção do PSL no estado, que já anunciou que pretende lançar candidatura própria nas principais cidades do estado do Piauí, incluindo Teresina.

João MagalhãesNatanael Souza