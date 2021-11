"Teresina pede socorro urgente", alerta o deputado Gessivaldo Isaías

Em pronunciamento no plenário da Assembleia Legislativa nesta terça-feira (16), o deputado Gessivaldo Isaías (Republicanos) cobrou da Prefeitura de Teresina e do Governo do Estado ações de melhorias para a cidade de Teresina. Segundo ele, a capital pede socorro.

“Aproveitei esse feriado para andar por Teresina e visitar várias comunidades e ver como se encontra Teresina. E a nossa cidade pede socorro. E nós aqui da Assembleia Legislativa não podemos cruzar os braços. Teresina está cheia de mato, está cheia de invasões onde as pessoas não têm onde colocar os seus dejetos ou mesmo o que comer. Teresina pede socorro urgente”, disse o deputado.

Gessivaldo Isaías lembrou que a população do interior do Estado tem como plantar e se manter, mas que na capital não é possível. “Vi pessoas que não tem cama para dormir e toda essa dificuldade não está chegando aos olhos dos representantes públicos da capital. Em menos de um ano Teresina está retrocedendo mais de 40 anos. Por isso quero pedir que o poder público municipal olhe com carinho para as mais de 800 mil pessoas que moram nesta capital”.

Ao final, o parlamentar lembrou ainda do problema do transporte público parado há mais de um ano na capital e disse que a Frente Parlamentar do Transporte Coletivo, que já foi aprovada e está sendo formada na Alepi, irá trabalhar para dar mais dignidade à população.

