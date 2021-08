Teresina 169 Anos: ‘Obras são mensagens de esperança para Teresina’, diz Wellington Dias

Teresina comemora nesta segunda-feira (16) 169 anos de sua fundação. Apesar do feriado ter sido antecipado para março por conta da pandemia, o dia de hoje segue a tradição de anos e começou com a celebração da missa na igreja matriz de Nossa Senhora do Amparo, padroeira da cidade. Como em todos os anos, o evento reuniu diversas autoridades e os chefes do Executivo Municipal e Estadual.





Foto: Assis Fernandes/O Dia

Em sua mensagem a Teresina, o governador Wellington Dias ressaltou as dificuldades que a pandemia impôs à capital piauiense ao longo do último ano e destacou uma série de obras que, segundo ele, são importantes para a cidade e trazem uma mensagem de esperança no que está por vir.

“Temos a ordem de serviço da obra da Potycabana assim como tantas outras obras da Prefeitura. Temos também a inauguração do Novo Hospital Infantil de Teresina e a entrega da BR-343 com o alargamento, que é uma obra importantíssima para a cidade. Estou bastante animado e creio que ações como estas trazem uma mensagem de esperança para nossa cidade.”, afirmou Wellington Dias.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

O governador destacou ainda que um dos maiores desafios para Teresina nestes tempos de pandemia é olhar de maneira especial para os mais pobres e também ofertar qualificação profissional para aqueles que precisam de uma oportunidade.

“Estamos trabalhando junto à obrigação da alfabetização, uma obrigação para a profissionalização para o empreendedor. A preocupação em Teresina é muito forte com aquelas pessoas que são vencedoras e fazem todo o esforço para poder ter uma profissão de nível técnico e nível superior. Temos que ter um olhar especial para encontrar alternativas para dar à nossa população nestes tempos de crise”, finaliza Wellington.

