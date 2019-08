Teresina 167 anos: Firmino elege mobilidade urbana como principal desafio

A mobilidade é o principal desafio a ser enfrentado em Teresina no momento. Foi o que afirmou o prefeito Firmino Filho, ao comparece à missa solene de celebração do aniversário de 167 anos da Capital piauiense. A cerimônia, presidida pelo arcebispo Dom Jacinto Brito, aconteceu na Igreja do Amparo na manhã desta sexta (16).



Em conversa com os jornalistas, Firmino elencou as ações da Prefeitura nos últimos anos na Capital e comentou indicadores. Segundo ele, Teresina já apresenta melhoras consideráveis no que respeita à questão do saneamento urbano e da educação, mas ainda tem muito o que avançar, sobretudo na área do transporte, da saúde e da segurança.

“A cidade tem muitos desafios e a gente tem que perseverar nessa construção. A mobilidade, por exemplo, ela tem que dar o resultado que a gente espera. Na realidade, o problema do transporte coletivo de Teresina era e é gigantesco. Nós tivemos um crescimento absurdo de frota na cidade e o que estamos fazendo é uma estratégia de enfrentamento de um problema. Esta é a solução. Então temos certeza da escolha estratégica, e temos que agora fazer as correções pra que a coisa possa andar bem”, comentou o prefeito, referindo-se ao sistema de integração recentemente implantado.



Foto: Elias Fontinele/O Dia

No tocante ao saneamento, Firmino crê que a hora é de comemorar os avanços já conseguidos ao longo dos últimos dois anos e pensar estratégias para manter os indicadores positivos. Ele mencionou a parceria do governo do Estado com o setor privado no na subconcessão da Agespisa aqui na Capital e disse que os resultados já são animadores.

“Teresina saltou de 17%, 18% para algo em torno de 31% na cobertura de esgoto e acho que isso já sinaliza de que de fato essa onda de investimentos pactuada pelo setor público com o setor privado vai ter consequências positivas sobre a cidade nos próximos anos”, pontuou.

Ainda fazendo um balanço dos investimentos, Firmino comentou as obras de drenagem e infraestrutura que estão sendo realizadas como a galeria da zona Leste e a abertura de licitação da galeria do Portal da Alegria. Até o fim do ano, de acordo com ele, a Prefeitura pretende abrir a licitação para construir a galeria do São Pedro e da Tabuleta.



Foto: Elias Fontinele/O Dia

Na área da educação, a prioridade para os próximos anos é a universalização da instalação de creches e investimentos nas escolas de tempo integral. Firmino lembrou que Teresina tem a melhor educação fundamental entre as 27 capitais brasileiras e o menor custo por aluno. Esses índices, segundo ele, devem ser mantidos e os esforços serão concentrados nesse sentido.

Mensagem

Na mensagem pelos 167 anos de Teresina, Firmino Filho pediu para que os teresinenses não desistam de seus sonhos e que tenham perseverança e garra para construírem aquilo em que acreditam. “Eu só quero pedir esperança no nosso futuro e que a gente possa, no dia de hoje, renovar tudo que a gente acredita”, finalizou o prefeito.

Maria Clara Estrêla