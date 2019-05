Teresa Britto solicita audiência com Dias tratar de hospitais regionais

A deputada Teresa Britto (PV), presidente da comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) afirmou que deseja uma audiência com o governador Wellington Dias (PT) para tratar dos problemas nos hospitais regionais Justino Luz e Tibério Nunes, respectivamente localizados em Picos e Floriano, que foram vistoriados por um grupo parlamentar na última segunda-feira (27).



“Quero uma audiência essa semana com o governador. Não é com o secretário de Saúde nem com o de Fazenda. Eles podem até acompanhar, mas a audiência é com o governador, para mostrar a realidade. Ele precisa conhecê-la”, declarou a parlamentar de oposição.



A deputada do PV participou da comissão de parlamentares que visitou hospitais de Floriano e Picos - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Segundo Britto, a vistoria, que também contou com a participação dos outros integrantes da comissão, os deputados Gustavo Neiva (PSB), Francisco Costa (PT) e Lucy Soares (PP), constatou problemas de higienização, infraestrutura, superlotação e atraso no pagamento de servidores terceirizados e contratados.

“Percebeu-se que, sem dúvidas, há problemas de gestão no hospital de Floriano, agora em Picos é falta de apoio, nas obras e reformas. Há locais prontos, com equipamentos, faltando custeio que não foi liberado, enquanto isso pacientes sofrem”, pontuou a deputada.

A comissão de Saúde da Alepi ainda pretende elaborar um relatório sobre os problemas encontrados nos dois hospitais para encaminhar aos gestores e ao Ministério Público.

João MagalhãesBreno Cavalcante - Jornal O Dia