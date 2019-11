Teresa Britto quer eleger prefeitos e vereadores do PV no Piauí

Após assumir a vice-presidência nacional do Partido Verde, a deputada estadual Teresa Britto afirmou que terá como uma de suas principais missões descentralizar as ideias da sigla, visando o crescimento do número de filiados em todo o país. Segundo ela, o objetivo da sua ascensão a um cargo na direção nacional é possibilitar o fortalecimento da sigla, principalmente nas regiões norte e nordeste.



“Recebo essa missão com carinho e com o compromisso de estar fortalecendo o partido em todo o Brasil, a partir do programa, com relação às causas ambientais, onde nós temos tido muitos problemas no Brasil. Temos que trabalhar o desenvolvimento sustentável e pautar essa política para que seja preservado o que a legislação rege”, disse Teresa.



Deputada Teresa Britto (Foto: ODIA)

A parlamentar, que preside a sigla no Piauí, acredita que o PV deve ter um maior destaque nas eleições do próximo ano. Segundo ela, o objetivo é eleger o maior número possível de prefeitos e vereadores.



“Tenho responsabilidade e o compromisso de estar fortalecendo o partido cada vez mais aqui no Piauí. Vamos fortalecer a municipalidade, elegendo prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. É uma das nossas missões. Temos vários candidatos com potencial de eleição aqui no Piauí”, pontuou.



Teresa Britto divide a vice-presidência do Partido Verde com Sandra Menezes, Eduardo Brandão e Leandre Dal Ponte. A presidência do PV segue com o ex-deputado José Luiz de França Penna.



Natanael Souza