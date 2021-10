A deputada estadual Teresa Britto, presidente do Partido Verde no Piauí, confirmou que a legenda terá um candidato ao senado no estado. Curiosamente o PV caminha para se alinhar na oposição e deve apoiar Silvio Mendes para o governo, porém sem espaço na coligação, já que o nome do prefeito Joel Rodrigues ganha força para o senado, os verdes teriam que buscar uma alternativa para a candidatura majoritária. Com forte tendência ambientalista a candidatura do PV ao senado teria como foco central defender os ideais de proteção ao meio ambiente e a causa animal, o nome mais forte para disputar a vaga na sigla é o do médico Dr. Luiz Ayrton Santos.

Em meio a um cenário de incertezas pela federação que pode ser criado com PV, PSDB e Cidadania, Teresa Britto afirmou de forma veemente que a sigla terá um candidato ao senado e valorizou a possibilidade de levar as propostas do partido a todo o estado.

“É importante essa candidatura majoritária, nós termos um candidato majoritário a nível de senado, é algo que estamos pensando e trabalhando. Uma coisa é apoiar um candidato a governo, outra coisa é lançar uma candidatura ao senado que é um candidato majoritário e que vai levar as propostas do Partido Verde, a identidade do Partido Verde e o programa do partido. Precisamos sim de uma candidatura majoritária, temos aí basicamente um pré-candidato do estado a senador, podemos sim ter uma surpresa e um candidato que vai representar muito bem os piauienses no senado federal”, concluiu a deputada.



Foto: Ascom Teresa Britto



Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!