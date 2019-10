Teresa Britto critica ‘subutilização’ de hospital de Barras

Os membros da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) seguem realizando vistorias nas unidades hospitalares do Estado. Os deputados estaduais estiveram, na última quarta-feira (23), no Hospital Regional Leônidas Melo, na cidade de Barras.



Durante a visita o colegiado verificou, dentre outras irregularidades, o atraso no pagamento de salários, equipamentos danificados e falta de profissionais suficientes para atendimento à população. Segundo a deputada Teresa Britto (PV), presidente da Comissão, é preciso mais suporte de gestão e investimentos para o hospital, que segundo ela, possui uma grande estrutura.

“O hospital está subutilizado. Tem uma grande estrutura, mas muitos equipamentos velhos, quebrados. O raio-x, por exemplo, não funciona. O Hospital não tem um ultrassom, a maioria das camas estão quebradas, faltam médicos e os servidores terceirizados estão com quatro meses de salário atrasado. Infelizmente, essa é a realidade da saúde regional”, lamenta Teresa Britto.

A proposta do grupo de deputados, que além de Britto conta com a participação de Gustavo Neiva (PSB) e Lucy Soares (Progressistas), é elaborar um relatório listando todos os problemas encontrados no local e encaminhá-los à Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) e ao Ministério Público do Piauí (MP-PI).





