Teresa Britto assume a presidência de duas comissões técnicas na Alepi

A deputada Teresa Britto (PV) será a nova presidente das comissões de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Acompanhamento dos Fenômenos da Natureza e de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembléia Legislativa do Piauí (Alepi), concluindo assim a formatação dos colegiados técnicos da Casa.



A parlamentar, integrante da bancada de oposição no legislativo estadual, segue com assento nas comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e de Comissão de Educação, Cultura e Saúde, presidida por ela durante a última legislatura parlamentar.

“Fizemos um trabalho histórico na Comissão de Saúde e esperamos tanto manter o ritmo nas ações da saúde quanto ampliar o trabalho nas comissões em que fui definida como presidente. Queremos ampliar o papel fiscalizador da Assembleia Legislativa e aproximá-la ainda mais do cidadão piauiense”.

Teresa Britto tem feito oposição ferrenha ao governador Wellington Dias (PT) na Alepi, se posicionando quase sempre contrária às pautas do petista encaminhada à Casa, como na reforma da Previdência aprovada no final do ano passado. Além disso, a parlamentar também foi responsável por uma ampla fiscalização dos hospitais regionais do estado.





João MagalhãesBreno Cavalcante - Foto: Elias Fontinele/ODIA