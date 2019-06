Teresa Brito quer entregar relatório de visitas aos hospitais a Wellington

A deputada estadual Teresa Brito(PV) quer entregar pessoalmente ao governador Wellington Dias(PT) o relatório das visitas que os deputados membros da comissão de saúde da Assembleia Legislativa fizeram aos hospitais do interior. A parlamentar, que é a presidente da comissão, afirmou que já solicitou uma audiência com o governador para repassar o texto.



“Vamos entregar para o secretário de Saúde, Florentino Neto, e também queremos entregar nas mãos do governador Wellington Dias. Vamos encaminhar também para o Ministério Publico Estadual e para o Ministério Público Federal, e cobrar as providências”, destacou Teresa Brito.

Deputada Teresa Britto afirma que todos esses hospitais precisam de reforma - Foto: Elias Fontinele/O Dia



Ainda de acordo com a parlamentar, o relatório contém informações detalhadas sobre a situação da saúde pública no interior do estado. Além disso, o documento também propõe soluções para melhorar o atendimento.

“Todos esses hospitais precisam de reforma. O hospital de Floriano precisa mudar todo o piso, reformar todos os banheiros, e comprar uma novas camas. Em Picos, é necessário a construção de um novo hospital. Os arranjos que o governo vem fazendo, não são suficientes”, destacou.

O relatório da comissão de saúde também propõe a realização de um novo concurso público para suprir o déficit de profissionais no interior do estado. “Identificamos a necessidade urgente de se fazer concurso para médicos, enfermeiros e técnicos. Em todos os hospitais que andamos, vimos essa necessidade. Mais de 50% do quadro é terceirizado, sem nenhuma estabilidade”, apontou Teresa Brito.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia