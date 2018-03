Temer reúne ministros no Palácio do Jaburu para discutir reforma ministerial

Depois de voltar na madrugada do Rio de Janeiro para Brasília, o presidente Michel Temer convocou ministros palacianos para uma reunião na manhã desta quinta-feira, 22, no Palácio do Jaburu. Um dos principais temas a serem tratados, será a reforma ministerial, que terá de ser concluída nas próximas semanas, antes do dia 7 de abril, prazo limite para desincompatilização daqueles que querem se candidatar nas próximas eleições.

Nesta quarta, 21, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, informou que os ministros da Saúde, Ricardo Barros (PP), e dos Transportes, Maurício Quintella Lessa (PR), vão deixar o governo na próxima semana, nos dias 26 e 29 de março, respectivamente.

“Vamos ter, antes do dia 6, a saída de todos os ministros e queremos já, na medida do possível, ter a nomeação do próximo, para que saia um e entre o outro”, disse Padilha em entrevista no Palácio do Planalto. Ele também informou que a nomeação dos substitutos já começou a ser debatida pelo presidente Temer com partidos aliados e bancadas parlamentares.

“Nós começamos ontem (terça-feira, 20) a falar sobre ministros e ministérios, quem serão os possíveis substitutos. Antes eu falei com os que deixam os ministérios. É uma conversa embrionária”, disse Padilha nessa quarta-feira.

Isto É