No dia da divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) de 2017, o presidente Michel Temer comemorou em artigo publicado nesta quinta-feira no jornal Folha de S.Paulo resultados econômicos do governo, e apontou que a recessão será "definitivamente encerrada" quando o IBGE divulgar o número oficial do crescimento da economia. "Depois de controlarmos a inflação e os juros, que fecharam 2017 em queda recorde, colecionamos, já neste segundo mês de 2018, indicadores e sinais inequívocos de que a prosperidade se acelera", afirmou.

"O crescimento torna-se visível em todas as áreas, sobretudo na indústria, extrapolando em muito a cadeia do setor automotivo, que ostentou no ano passado um aumento de produção de mais de 25 por cento. Os resultados positivos já atingem, de acordo com dados do IBGE, a maioria dos 93 segmentos industriais."

O presidente também citou no texto a criação do Ministério da Segurança Pública, e disse que as medidas do governo na área não ficarão restritas ao Rio de Janeiro, onde foi decretada uma intervenção federal para coordenar o combate à criminalidade.

"Nesta quinta conversarei com os governadores do país. Precisamos de um esforço conjunto, que envolva Judiciário, Ministério Público e sociedade civil, para atuar contra a criminalidade de forma coordenada, nacionalmente", afirmou.

"Iremos, sim, além do Rio de Janeiro e confiamos que obteremos na segurança os bons resultados que, com muito esforço, já conquistamos na economia, na educação, no meio ambiente, na integração regional, na saúde, no comércio exterior, na agricultura, na energia e em tantas outras ações."

Terra