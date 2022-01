Temendo avanço da variante ômicron, Governador amplia leitos Covid em cinco regiões

O governador Wellington Dias anunciou, nesta quinta-feira (27), a ampliação dos leitos de UTI e clínico em polos de saúde como da região de São Raimundo Nonato e Oeiras, visando uma maior cobertura para evitar o colapso no atendimento aos pacientes com COVID-19.

“No Piauí nós tivemos um crescimento em quatro regiões de saúde onde já estamos com o número de leitos que eram disponibilizados já ocupados, por isso autorizei novos leitos para regiões como São Raimundo Nonato, Oeiras e outras regiões do estado. O objetivo, com essa elevação no número de leitos, é garantir as condições de atendimento”, explica Wellington Dias.

O governador Wellington Dias teme que com a nova variante, a Ômicron, cenários do ápice da pandemia possam se repetir. “No Brasil nós estamos vivendo um momento grave nessa área da pandemia, nós tivemos com a variante ômicron um crescimento pela capacidade de maior transmissibilidade em todo o Brasil. Começou mais forte na região norte, agora ela se espalhou por todo o país. Isso está levando ao crescimento no número de internações, é verdade que numa proporção menor por conta da vacinação, mas essa proporção menor já está colocando várias regiões de saúde do Brasil com praticamente 80% de leitos ocupados, tanto de UTIs quando de leitos clínicos no nos estados brasileiros”, declara Dias.

Dias reforça ainda que além das medidas governamentais para dar aparato aos pacientes, ele pede que a população se atente às medidas sanitárias que evitam a transmissão da doença. “É preciso também cuidar da prevenção, assim, queremos que as pessoas possam colaborar com o uso da máscara, com a higiene, evitando a aglomeração, evitando transmissibilidade, se tiver sintomas, procurar atendimento médico, pode ser de forma virtual, e ainda a testagem, para caso confirmando, ter o isolamento necessário para evitar a transmissão”, enfatiza.

O crescimento de casos e internações por conta da nova variante é uma preocupação também para o Fórum dos Governadores do Brasil, levando outros estados para articular uma ampliação nos postos de atendimento e aumentar a fiscalização nos pontos de entrada do país.

“Por essa razão, estamos tratando juntos os governadores do Brasil a respeito da ampliação de leitos, medidas preventivas para que possamos controlar esse momento da pandemia. Uma preocupação com brasileiros indo para outros países e pessoas de outros países vindo para o País, de um controle maior na entrada de pessoas em aeroportos, portos para evitar novas variantes”, finaliza.

Foto: Mário Oliveira/Fotos Públicas



Com informações Governo Do Piauí