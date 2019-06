TCE vai participar da Comissão de Estudos Territoriais da Alepi

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI) vai participar das discussões da Comissão de Estudos Territoriais da Assembleia Legislativa do Piauí. O convite partiu do presidente da Comissão, deputado Franzé Silva (PT), que conversou com o presidente do Tribunal, conselheiro Abelardo Pio Vilanova, para apresentar o desafio sobre a temática e solicitar a indicação de um representante e de um suplente do TCE/PI para participar dos debates.



A Comissão discute a revisão dos limites territoriais no Piauí em três frentes e por isso foi subdividida em três subcomissões.

A primeira é a Subcomissão de Estudos Territoriais entre Municípios, da qual o TCE/PI fará parte juntamente com a ALEPI, IBGE, CEPRO, APPM, CREA/PI, e Associação Piauiense dos Engenheiros Agrimensores).



O convite ao TCE/PI partiu do presidente da Comissão da Alepi, deputado Franzé Silva, do PT - Assis Fernandes/O Dia



A segunda é a Subcomissão de Estudos Territoriais das Divisa do Estado do Piauí com Estados Circunvizinhos, formada pela ALEPI, Procuradoria Geral do Estado, CEPRO, APPM, IBGE, CREA/PI e Associação dos Notários e Registradores.

A terceira é a Subcomissão de Estudos Territoriais para dirimir conflitos entre o Estado do Piauí e particulares, formada pela ALEPI, Procuradoria Geral do Estado, INTERPI e CREA/PI.

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí vai indicar os nomes de seus representantes nos próximos dias.

Luiz Carlos OliveiraNatanael Souza - Jornal O Dia