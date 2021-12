TCE-PI 2021: Tribunal de Contas do Piauí publica nomeação de aprovados no concurso

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) publicou no Diário Oficial Eletrônico (DOE) desta segunda-feira (27), edição 241/2021, a convocação dos aprovados no Concurso Público, por meio das portarias 840/2021 e 841/2021.

Foram nomeados os primeiros cinco aprovados para o cargo de Assistente de Administração (ARMANDO DIEGO SARAIVA DE OLIVEIRA, DANILO LOPES DE SOUZA BANDEIRA, YNGRID FERNANDES NOGUEIRA DE SOUSA, CARLA REJANE SILVA CAMPOS e FILIPE DUAN DA SILVA LEAL) e o primeiro colocado para o cargo de Auditor de Controle Externo – Área de Engenharia (TARCISIO DOS ANJOS NEVES). Clique aqui para conferir o DOE com as duas portarias de nomeação.

Os nomeados têm 30 dias para tomarem posse no cargo, a partir do dia 05 de janeiro de 2022, portando todos os documentos e as certidões exigidas em edital.

A Divisão de Gestão de Pessoas do TCE Piauí deve enviar aos nomeados através do e-mail informado à Fundação Getúlio Vargas (FGV), na forma do subitem 17.6 do Edital 01/2021, cópia da Portaria.

Para dirimir eventuais dúvidas sobre a documentação e exames necessários para a investidura no cargo, o nomeado deve entrar em contato com a DGP por meio dos telefones (86) 3215-3940 e 3215-3926 ou pelo seguinte e-mail: [email protected]

FOTO: ASCOM TCE

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no