Taxa de desemprego cai para 11,9% no Piauí e é a menor do Nordeste

O Piauí registrou a taxa de 11,9% de pessoas desocupadas, de acordo com a nova Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nessa terça-feira (30). Essa é a menor taxa de desocupação desde 2018 e a menor do Nordeste.

Ainda segundo o IBGE, os setores que mais registraram o crescimento da ocupação foram o de comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas, com o aumento de 28 mil pessoas em relação ao segundo trimestre 2021. Também foram citados os setores de alojamento, alimentação e indústria geral.

Os dados são referentes ao terceiro semestre de 2021. Em 2018, o estado havia registrado a taxa de 12,5%, em 2019, foi 12,9% e em 2020, 13,2%. A queda no número de pessoas desocupadas também é observada comparando com primeiro e segundo semestres deste ano, quando foram registradas as taxas de 15,1% e 15,3%, respectivamente.

Em termos quantitativos, no terceiro trimestre do ano, haviam 173 mil pessoas desocupadas no Piauí, cerca de 48 mil a menos que no segundo trimestre. Em relação ao Brasil, a taxa de desocupação do Piauí ficou abaixo da média apresentada pelo país, 12,6% e é a menor do Nordeste.

A redução da taxa de desocupação está ligada diretamente ao aumento da atividade informal. Houve ainda o crescimento de pessoas trabalhando no setor privado da economia sem carteira de trabalho assinada. No segundo trimestre de 2021, 188 mil pessoas estavam ocupadas e saltou para 213 mil no terceiro trimestre, o que equivale a uma elevação de 13,1%.

FOTO: Arquivo ODIA