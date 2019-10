Eduardo Suplicy participa de evento organizado por estudantes

O cenário político sofreu transformações nas últimas eleições. E para debater temas da atual conjuntura política do país, os estudantes de Direito da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), em Picos, organizaram o II Seminário Regional de Ciência Política e Direito Eleitoral: Reforma Política e Perspectivas para o Brasil. O evento acontece nos dias 06 e 07 de novembro e terá como um dos principais palestrantes o ex-senador Eduardo Suplicy.



Suplicy participa de evento organizado por estudantes. Reprodução

Matarazzo Suplicy é economista, administrador de empresas e professor universitário. Nascido em São Paulo, Suplicy é um dos políticos mais conhecidos do Brasil por seus 40 anos de vida pública e por ter atuado em diversas instâncias do Parlamento: foi deputado estadual, senador por legislaturas e vereador duas vezes da cidade de São Paulo.



Já segundo o acadêmico Natanael Negreiros, o encontro busca aprimorar o conhecimento de acadêmicos, profissionais do direito e sociedade em geral sobre a política no país. “O evento vai proporcionar o debate de ideias sobre temas que sofreram recentes mudanças no âmbito político nacional e regional e que estão em destaque no cenário jurídico acadêmico, legal e jurisprudencial”, fala.



Além do atual vereador de São Paulo, as palestras mais aguardadas pelo público são de Georgia Nunes - Conselheira Federal da OAB, e do advogado Luís Francivando Rosa, autor da ação que impugnou as candidaturas dos vereadores de Valença do Piauí, acusados de fraude a cota de gênero.

O evento acontecerá no auditório da OAB/Caapi, no bairro Belo Norte em Picos. As inscrições para o evento são realizadas exclusivamente pela internet, através do site: www.sympla.com.br/dejus . Com vagas limitadas e o evento emitirá certificado de 20h/aulas para o participante.

Sandy Swamy