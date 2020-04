Suplentes se despedem de mandatos na Câmara Municipal de Teresina

A sessão virtual realizada nessa quarta-feira (1º) pela Câmara Municipal de Teresina foi marcada pela despedida de cinco suplentes que ocupavam cadeiras no legislativo municipal. Stanley Freire, Pedro Fernandes, R. Silva, Inácio Carvalho e Nilson Cavalcante deixam a Casa com o retorno dos titulares do mandato, que ocupavam secretarias na administração do prefeito Firmino Filho.

Retornam à Câmara Municipal nos próximos dias os vereadores Samuel Silveira, Evandro Hidd, Venâncio Cardoso, Caio Bucar e Zé Filho.



R. Silva, do Progressistas, é um dos parlamentares que deixa o exercício do mandato - Foto: Assis Fernandes/O Dia



A também suplente Teresinha Medeiros permanece no legislativo municipal, uma vez que o vereador Ricardo Bandeira, que atualmente comanda a Secretaria Municipal de Economia Solidária, desistiu de disputar a reeleição e vai permanecer na equipe administrativa da Prefeitura de Teresina.

Por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), as sessões na Câmara Municipal de Teresina acontecem apenas às quartas-feiras, de forma virtual, através de videoconferência. A Casa tem se dedicado à discussão de matérias relacionadas ao combate da pandemia.

Natanael Souza, do Jornal O Dia