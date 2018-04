STF determina que a Caixa libere empréstimo dentro de 72 horas

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, concedeu liminar favorável ao Governo do Piauí e determinou que a Caixa Econômica libere dentro de 72 horas o montante de R$ 315 milhões, referente a uma operação de crédito firmada entre o agente financeiro e o Estado sem o aval da União. O valor deverá ser destinado para financiar obras de infraestrutura, implantação e recuperação de rodovias, melhoria de mobilidade urbana e saneamento básico. A decisão não diz respeito às parcelas do empréstimo de R$ 600 milhões contraído pelo Piauí junto à Caixa.



No despacho, o ministro Fachin estabelece ainda o pagamento de uma multa diária no valor de R$ 50 mil por parte da Caixa Econômica Federal em caso de descumprimento da decisão manifestada na liminar. O ministro determinou ainda a notificação em caráter de urgência da Caixa, do Governo do Piauí e da União acerca de sua decisão.

Entenda

O Governo do Estado vinha se mostrando insatisfeito com a demora na liberação do empréstimo de R$ 315 milhões junto à Caixa Econômica. Segundo o chefe do Executivo piauiense, todos os documentos para a liberação do montante já haviam sido entregues e o empréstimo se configura dentro da legalidade. A Procuradoria Geral do Estado havia acionado o STF, alegando que o Piauí estava sendo vítima de “uso político” da Caixa e que o Estado foi prejudicado na concessão do empréstimo por “não estar alinhado politicamente com o Governo Federal”.

A Caixa rebateu as declarações da PGE e disse que o processo tramitava normalmente. A instituição havia classificado a ação movida pelo Governo do Estado como “sem cabimento”.

Maria Clara Estrêla e Ithyara Borges