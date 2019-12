STF concede habeas corpus a prefeito preso por corrupção

O Supremo Tribunal Federal (STF) deferiu um pedido de habeas corpus impetrado pela defesa do ex-prefeito de Sebastião Leal, José Jeconias Soares de Araújo, preso na operação Bacuri, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) no começo do mês.

Na decisão, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli determinou que o Tribunal de Justiça do Piauí substitua a prisão preventiva do paciente pelas ‘medidas cautelares diversas, que julgar pertinentes’.

Na decisão, o ministro também determina que o caso deve ser reavaliado pela relatora, ministra Rosa Weber, após a conclusão do recesso. “Findo o recesso, remetam-se aos autos à ilustre Ministra Relatora para a sua competente reapreciação”, apontou.

O Caso

O ex-prefeito de Sebastião Leal, José Jeconias, teve a prisão preventiva decretada no dia 11 de dezembro, após a operação Bacuri, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Ele é um dos investigados na operação que prendeu o prefeito de Bertolínia, Luciano Fonseca, a esposa e mais sete pessoas. José Jeconias é suspeito de organização criminosa, corrupção ativa, desvio de recursos públicos, crimes licitatórios e lavagem de dinheiro.

Natanael Souza, do Jornal O Dia