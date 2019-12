Stanley diz que pode deixar a base de Firmino caso Silas Freire seja candidato

O vereador Stanley Freire confirmou que deixará a base do prefeito Firmino Filho(PS­DB) caso o pai, o ex-deputado Silas Freire, seja candidato à Prefeitura de Teresina nas elei­ções de 2020. A possibilidade, de acordo com o parlamentar, já foi tratada com o Palácio da Cidade e não deve causar des­confortos.



“Já tive até com o prefeito Firmino, falando sobre isso. Se o meu pai for candidato a prefeito, iremos apoiar ele, sem dúvidas. O prefeito en­tendeu. Apesar de termos uma amizade muito grande com o grupo do prefeito Firmino Filho, a minha ligação com o deputado federal Silas Freie é bem maior, que é de pai e fi­lho”, disse.

Suplente de vereador deve deixar a Câmara em março. Assis Fernandes.



Stanley Freire também con­firma que vai deixar os qua­dros do PL e estuda convites de outras siglas, como Solida­riedade, PSL e Republicanos, partido em que Silas Freire é filiado e pode disputar a Pre­feitura em 2020. Apesar de confirmar que mantém diá­logos com os dirigentes par­tidários, o vereador diz que prefere deixar a decisão para os próximos meses.

“Vamos conversar. Agora é momento de festar, abraçar a família e colegas. No próximo ano, vamos decidir para qual sigla vamos”, pontuou Freire.

Natanael Souza, do Jornal O Dia