Solto, Dirceu diz que vitória do Brasil na Copa por '1 a 0 está bom'

Para o ex-ministro José Dirceu, solto na manhã desta quarta-feira (27), qualquer placar de vitória da seleção brasileira sobre a Sérvia é suficiente. "Um a zero está bom", disse o político.

Nesta manhã, ele se apresentou à Vara de Execuções Penais em Brasília. O petista não quis falar à imprensa e se limitou a palpitar sobre o último jogo do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo da Rússia.

Dirceu deixou no início da madrugada desta quarta-feira (27) o Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, onde estava preso havia cerca de um mês.

O relator do habeas corpus, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Dias Toffoli, comunicou a decisão de soltura para a vara de execuções penais do Distrito Federal.

Após ser liberado pela Justiça, Dirceu foi levado de carro ao apartamento que possui em Brasília.

Nesta terça-feira (26), a Segunda Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu, por 3 votos a 1, conceder liminar para que o ex-ministro aguarde em liberdade o julgamento de uma reclamação que pede sua soltura até o esgotamento da análise dos recursos nas cortes superiores - STJ (Superior Tribunal de Justiça) e o próprio STF.

