Solidariedade trabalha para filiar Stanley Freire

O Solidariedade trabalha para conseguir a filiação do vereador Stanley Freire (PR). A informação foi confirmada pelo presidente estadual da sigla, Evaldo Gomes, que afirma que as conversas com o parlamentar já estão bem adiantadas. A ideia é que Stanley ajude a fortalecer a chapa proporcional do Solidariedade.



“O Stanley tem uma conversa bem adiantada conosco. Vamos aguardar, porque tem essa questão da janela partidária, que só abre no mês de março do ano que vem”, explicou Evaldo, ao informar que o convite também foi estendido ao pai de Stanley, o suplente de deputado federal Silas Freire. “O Silas também sinalizou que quer vir se filiar ao Solidariedade. Ele é filiado ao PRB, é suplente de deputado federal. Também vamos aguardar essas definições”, completou Evaldo.

A direção do Solidariedade também está em busca de nomes de fora da política, para formar uma chapa proporcional competitiva, e disputar cadeiras na Câmara Municipal. De acordo com Evaldo Gomes, a meta do partido é eleger quatro vereadores nas próximas eleições.

“A nossa meta é ousada, queremos eleger de três a quatro vereadores na capital, e nós vamos conseguir. Partido que se organiza, consegue. Estamos trabalhando muito para construir um grande partido na capital e no interior do estado”, pontuou Evaldo Gomes.





Luiz Carlos OliveiraNatanael Souza - Foto: Assis Fernandes/ODIA