Solidariedade tem apoio de JVC nas candidaturas proporcionais e majoritária

Em reunião nesse final de se­mana, lideranças do Solidarieda­de pediram apoio do empresário João Vicente Claudino (PTB) às candidaturas do partido, tan­to para os cargos proporcionais quanto para os majoritários. O pedido foi fortalecido pelo pré-candidato à presidente da Repú­blica da sigla, Aldo Rebelo, que cumpriu agenda política no Es­tado na última semana.

De acordo com Jorge Lopes, vice-presidente do partido e pré-candidato a deputado fede­ral, a reunião resultou na decla­ração de apoio do ex-senador. “O Solidariedade já tem o voto declarado para senador, que é o deputado Dr. Pessoa, e certa­mente ele apoiará a chapa ma­joritária que o partido estiver”, disse ao O DIA.



Lideranças do Solidariedade pediram apoio de JVC às candidaturas (Foto: Elias Fontinele/O Dia)



O partido, assim como pelo menos outros 10 partidos emergentes, é um dos que aguarda a definição de João Vicente quanto a uma possí­vel candidatura ao governo do Estado. O anúncio oficial deve acontecer até o início do próxi­mo mês. Até lá o Solidariedade, como já afirmou o presidente Dr. Pessoa, não tem um candidato para apoiar.

A sigla ensaiava, no entanto, a composição de uma chapa en­cabeçada pelo senador Elmano Férrer, do Podemos. “Se o sena­dor João Vicente Claudino não for o nosso candidato ao governo do Piauí, certamente ele será um dos cérebros para a formação da chapa majoritária e proporcional do nosso partido”, declarou Jorge Lopes.

Ithyara Borges - Jornal O Dia