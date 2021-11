"Silvio segue nome da oposição, mesmo se não for candidato a governador" diz Edson Melo

“O Silvio segue na oposição mesmo se não for o candidato”, a afirmação é do líder do PSDB em Teresina, vereador Edson Melo. De acordo com o parlamentar o ex-prefeito da capital, Silvio Mendes, não teria ansiedade nem pressão para que seja o candidato a governador da oposição. Atualmente Silvio é o nome mais forte dentro da chapa de oposição, apesar de liderar nas pesquisas, informações de bastidores dão conta de que Silvio poderia ser preterido da candidatura a governador.



Para Edson Melo a definição deve ser tomada entre o fim de 2021 e o início de 2022. Silvio e Iracema Portela estão em pré-campanha pelo estado, porém não se definiu quem será o vice e quem será o candidato ao governo. Para o vereador a definição deve sair em breve. “ Quanto ao nome a ser escolhido para ser o cabeça de chapa da oposição para governador isso deve ser decidido em janeiro ou fevereiro, no mais tardar, vai ser uma questão de estratégia política”, afirmou no vereador.

Para Melo, a maturidade política de Silvio será fundamental para evitar açodamento no processo. “E digo mais, aí falo até pelo Dr. Silvio que ele mesmo me disse, ele não tem ansiedade pela definição nem faz imposição. Segue de qualquer forma com o candidato das oposições mesmo não sendo o escolhido”, concluiu o parlamentar.

