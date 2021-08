Silvio Mendes sai na frente como pré-candidato ao governo após pesquisa partidária

O ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, saiu na frente como pré-candidato da oposição ao governo estadual. De acordo com pesquisas internas do PSDB, o ex-prefeito surge como o principal nome a frente de Iracema Portela e João Vicente Claudino. Os tucanos aguardam o fim dos estudos para definirem, junto com o Progressistas, a chapa que disputará o Palácio de Karnak em 2022. O partido ainda busca o apoio de JVC que pode disputar a cadeira de vice ao lado de Silvio. Iracema Portella seria a opção para o senado nesta composição.



Presidente do partido em Teresina, o vereador Edson Mello revelou os detalhes da pesquisa interna que foi realizada na capital e no interior. De acordo com o estudo, Silvio estaria na dianteira a frente de JVC e Iracema Portella.

(Foto: Elias Fontinele/ODIA)

"Temos um excelente candidato do PSDB que é o ex-prefeito Sílvio Mendes, que inclusive está na dianteira das pesquisas internas do partido. Ele está à disposição da oposição como um todo para ser candidato a governador, mas não vai fazer pressão e nenhuma guerra neste sentido, ele quer somar. Tem ele, o JVC a deputada Iracema e outros podem aparecer", disse o parlamentar.

Presidência

A semana pode ser decisiva para o partido também no âmbito federal. Os tucanos devem se encontrar com o governador de São Paulo, João Dória, para definir quem irão apoiar para a presidência.

"Essa discussão está sendo encaminhada a nível federal com os dois pré-candidatos do PSDB, hoje se percebe uma tendência de apoiar o Eduardo Leite, porém o Dória tem uma conversa agendada com o deputado Marden Menezes e o ex-deputado Luciano Nunes. São duas boas alternativas e vamos ver o que acontecerá nas prévias. Essa semana acho haverá uma reunião entre o Dória e os representantes do Piauí, provavelmente em São Paulo, acredito que alguma posição será tomada de apoio a um ou outro".

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!