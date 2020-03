SÍlvio Mendes retorna ao PROGRESSISTAS e encaminha vice

O ex-prefeito de Teresina, Sílvio Mendes, oficializou, na manhã desta quinta-feira (26), seu retorno ao Progressistas, após dois anos de sua desfiliação. Ele é um dos nomes cotados para compor como vice a chapa majoritária encabeçada pelo PSDB para as eleições municipais da capital.

O ato aconteceu sem grande aglomeração, em solenidade reservada a poucas pessoas, ainda obedecendo as recomendações de restrição das organizações de saúde por conta do novo coronavírus.



O médico governou Teresina durante seis anos - Foto: Assis Fernandes/O Dia



“É a volta de um grande amigo e de um grande homem público. Dou as boas vindas ao Silvio Mendes com a certeza de que ele vem para se somar a um projeto muito importante para 2020 e para 2022”, afirmou Ciro Nogueira, presidente nacional do PP e principal articulador da aliança da sigla com os tucanos.

Segundo o líder Progressistas, a volta do ex-gestor aos quadros da agremiação fortalece ainda mais o projeto da legenda em “recolocar o Piauí em uma trilha de progresso social e econômico”, o que passa pela vitória na sucessão do prefeito Firmino Filho (PSDB) no pleito deste ano.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia