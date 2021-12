Silvio Mendes e Iracema Portella apresentam plano de governo preliminar da oposição

Líderes da oposição no estado apresentaram na última quarta a proposta preliminar para discussão e definição do plano de governo das oposições para 2022. O documento é a base para o plano de governo final que será registrado neste ano. Tanto o ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, quanto a deputada federal, Iracema Portella (Progressistas), os dois principais postulantes a vaga de governador, compartilharam o documento em suas páginas pessoais.



Com o título, “O Piauí para o bem da nossa gente”, a proposta traz alguns conceitos que serão adotados pelo grupo em caso de vitória na eleição do próximo ano. O documento elenca três tópicos centrais; qualidade de vida, infraestrutura econômica e temas especiais e a partir deles traz proposições para diversas áreas como saúde, educação, segurança dentre outros setores.

O plano de governo ainda convida a população para participar da conclusão do projeto em definitivo. De acordo com a equipe, o documento é “um conjunto de propostas abertas à discussão da sociedade civil organizada, que faremos ao longo do processo eleitoral, conforme define a legislação vigente. Podemos revê-las, ampliá-las, melhorá-las”.

O plano de governo preliminar está disponível através deste link . Pelas redes sociais Silvio Mendes falou sobre o projeto;

