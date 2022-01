Silvio Mendes é definido como candidato a Governador após reunião com Ciro Nogueira

O ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, será o candidato da oposição ao Governo do Piauí. A decisão foi tomada no último sábado (29) durante uma reunião com o próprio Ministro-Chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. No encontro ficou definido ainda que Silvio se filiará ao Progressistas para disputar o pleito. A informação foi confirmada por um interlocutor do Progressistas e confirma a expectativa que já se tinha. A definição ocorre cinco meses após a primeira reunião entre Ciro e Silvio, que iniciou a discussão a respeito da candidatura.



Durante a conversa, que ocorreu na casa do próprio ministro, na zona leste de Teresina, por volta de 12h, Silvio e Ciro analisaram os números apresentados nas últimas pesquisas. Nas sondagens, Silvio esteve sempre a frente de Iracema Portela, que deve mesmo disputar a cadeira de vice. O Prefeito de Floriano, Joel Rodrigues, disputará o senado. O anúncio oficial ocorrerá no próximo dia 05 de Fevereiro. Ainda durante a reunião, Ciro apresentou a Silvio os números estimados para a composição proporcional da oposição.

O Progressistas busca ampliar o número de cadeiras na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, com uma chapa ampla a legenda estuda atrair várias lideranças para formar uma coalizão oposicionista. Prefeito de Teresina entre 2005 e 2010, Silvio Mendes disputará pela terceira vez o governo, o gestor foi candidato em 2010, quando foi derrotado por Wilson Martins, em 2014 Silvio foi candidato a vice-governador, ao lado de Zé Filho, e também foi derrotado por Wellington Dias.

