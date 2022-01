Silvio Mendes é a melhor estratégia para a oposição, defende Manden Menezes

O deputado estadual Marden Menezes (PSDB) defendeu que o ex-prefeito Sílvio Mendes seja o nome que encabece a chapa de oposição na disputa pelo Governo do Estado. O parlamentar justificou ao O DIA que Sílvio deve largar com grande votação de Teresina e se somar a força que o ministro Ciro Nogueira e o Progressista possuem no interior do Piauí.

Leia também: Eleição deste ano renovará um terço do Senado; no Piauí, Elmano deixa a cadeira



“Dr. Sílvio é capaz de liderar Teresina em conjunto com o interior, onde já há a confiança no trabalho do ministro Ciro Nogueira, para que essa junção, Teresina e interior, possa garantir chances reais de vitória”, analisa Marden. O deputado afirmou que Sílvio Mendes, que deve se filiar ao Progressista, exerce grande liderança em Teresina independente da sigla partidária que esteja filiado.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Questionado sobre sua filiação ao Progressista, Marden Menezes explicou que ainda estuda as possibilidades, mas não descarta integrar o principal partido de oposição do estado. Ele comentou que conversará com a direção do PSDB, Luciano Nunes, para definir seu futuro partidário.

"Temos uma grande relação com o Progressista, temos uma amizade com o ministro Ciro Nogueira, temos vários correligionários no partido. O Progressista vem construindo junto com o PSDB uma aliança para que a oposição possa ter chance efetiva para vencer as eleições. Com esse convite, estamos avaliando”, declarou ao O DIA.

"Tenho uma relação muito próxima com Sílvio Mendes. Não estarei dando nenhum passo em discordância. Onde a oposição entender que o deputado Marden mais ajuda a estratégia, estou disponível para ajudar”, finalizou.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no