Silvio Mendes confirma filiação ao PSDB, mas não garante ser o candidato

O ex-prefeito Silvio Mendes confirmou que vai se filiar ao PSDB. No entanto, ele diz que a filiação não garante que ele vai ser o candidato a prefeito de Teresina nas eleições deste ano. A decisão foi tomada pelo médico que já governou a cidade pelo partido de 2005 a 2010. Ele filiou-se ao Progressistas em 2017 e deixou a sigla em 2018.



Atualmente, Silvio Mendes está sem partido político. Nos últimos dias o nome dele começou a despontar como pré-candidato a prefeito depois que o empresário João Vicente Claudino afirmou que aceita ser vice em uma chapa encabeçada por Silvio Mendes, independentemente do partido a qual o médico estivesse filiado.

Leia também

Firmino não descarta diálogo com Silvio Mendes sobre candidatura

Silvio Mendes prega cautela e evita consolidar destino político



Sílvio Mendes descarta candidatura em 2020: “Não estou disponível”



Silvio Mendes admite chance de candidatura ano que vem



“O PSDB foi o partido que me elegi prefeito de Teresina. Tive uma passagem rápida pelo PP pela crítica que o PSDB sempre recebeu de ser um partido da capital, sem capilaridade no interior, combinado com o Firmino e Ciro. Como na campanha eleitoral apoiava o Luciano Nunes e o PP era base do governo do Wellington, me desfiliei, combinado com o Ciro. Voltar a ter filiação partidária é apenas pra garantir o direito cidadão de poder ser candidato, o que não significa que serei”, disse Silvio Mendes.

A informação de que ele não impôs candidatura e que sua filiação é apenas um efeito prático para caso ele seja o escolhido e queira ser o candidato, foi confirmada pelo presidente do diretório municipal do PSDB na Capital, vereador Edson Melo.

João Magalhães e Jéssica Sales