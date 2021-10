Silvio Mendes aparece na frente de Iracema em pesquisa do PSDB, decisão pode sair dia 29

O ex-prefeito Silvio Mendes está na frente de Iracema Portela em pesquisas internas realizadas pelo PSDB do Piauí. A informação foi confirmada por interlocutores ligados diretamente a Silvio, os estudos devem ser os balizadores para a definição do cabeça de chapa da coligação oposicionista. De acordo com a pesquisa o candidato tucano lidera contra os outros nomes da oposição em todos os cenários o que credencia Silvio Mendes para ser o candidato ao governo, Iracema deve mesmo ocupar o posto de vice-governadora. Um outro ponto interessante da pesquisa é que a deputada federal Margarete Coelho (Progressistas) também aparece bem nas intenções de voto.



Silvio Mendes revelou no final de semana que o próximo dia 29 pode ser decisivo para a formatação da chapa oposicionista, por meio de mensagem o ex-prefeito confirmou a visita do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, pré-candidato do PSDB a presidência da República. A informação é que após a reunião membros do diretório juntamente com o senador Ciro Nogueira devem ir a Brasília para definir a candidatura de Silvio ao governo do Piauí.

“O Senador Tasso Jereissati (PSDB- CE) deverá chegar em Teresina com o Presidente Bruno Araújo e o Governador Eduardo Leite- RS, próximo dia 29, ao meio-dia, dando entrevista na sede do partido.” Afirmou Silvio Mendes.

A tendência do PSDB do Piauí é apoiar Eduardo Leite para a Presidência da República, o governador do Rio Grande do Sul disputa com João Dória as prévias do PSDB. Dória perdeu em colégios importantes como em Minas Gerais e no Ceará, o governador paulista enfrenta forte resistência nos diretórios do nordeste e pode nem ser candidato a presidente.

