Silvio Mendes admite chance de candidatura ano que vem

O ex-prefeito Silvio Men­des (Sem partido) admitiu a possibilidade de disputar a Prefeitura de Teresina nas eleições municipais do próxi­mo ano. A declaração foi dada em resposta a uma fala recen­te do ex-senador João Vicente Claudino (PTB), que levantou a possibilidade de uma dobradinha entre os dois na disputa eleitoral de 2020.



Apesar de garantir que não trata a eventual disputa como uma obsessão pessoal, o ex-prefeito, pela primeira vez, deixou claro que se coloca a disposição para representar seu grupo político.

O ex-prefeito sempre é convidado para retornar ao PSDB. Ele reconhece que há divergências com Firmino, mas diz analisar o cenário. Foto: Elias Fontenele.



“A cidade me deu a maior lição da minha vida que foi cuidar dela. Fizemos todo es­forço pela dedicação de uma equipe que cuidou bem da cidade. Essa é a lembrança que ficou. Começa a ter esses movimentos, essas manifes­tações. Agora tem essa mani­festação do João Vicente. Ele não falou comigo. Não com­binou e sequer conversamos. Ele provocou a pensar nisso", disse Silvio Mendes.

Apesar de demonstrar dis­posição, o ex-prefeito quer ouvir familiares e amigos antes de decidir sobre o seu futuro político. Além disso, ele também pretende conver­sar com o prefeito Firmino Filho(PSDB), para acertar detalhes.

"Conversamos sempre. Sou amigo do Firmino embora te­nha algumas queixas dele. É bom que tenha. Não podemos concordar com tudo. Falo para ele que não vou atraves­sar nem usar outros cami­nhos, preciso pensar em mim. Vou pensar no que é melhor. Tem que ouvir a minha famí­lia também", destacou.

Filiação

Atualmente sem filiação partidária, Silvio Mendes tem sido convidado cons­tantemente para retornar aos quadros do PSDB. O presidente estadual da sigla, Luciano Nunes, é um dos maiores entusiastas de uma candidatura do ex-prefeito em 2020.

Natanael Souza, do Jornal O Dia