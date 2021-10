Sílvio Mendes acredita que candidato da oposição será decidido até o final do ano

O nome do candidato da oposição ao governo do Piauí deve ser decidido até o final do ano, afirmou Sílvio Mendes, um dos pretensos concorrentes ao cargo. Em entrevista ao programa O Dia News, da O Dia Tv, ele comentou que ainda não há definição, mas fez referências as pesquisas de intenção de voto ao defender que o nome com melhor desempenho encabece a chapa.

Leia também: Deputado Nerinho nega rompimento com o governo e prevê volta de secretário Igor Neri

“Até o final do ano essa história estará resolvida. O que for melhor para o estado do Piauí, quem sabe não aparece um nome melhor que venha receber nosso apoio. Quem for melhor vai”, disse. Sílvio Mendes é o nome oposicionista com melhor desempenho nas recentes pesquisas de intenções de votos.

Foto: Jailson Soares / O Dia

O ex-prefeito de Teresina explicou que estava há 12 anos afastados das atividades política e teve seu nome cogitado para a disputa após a morte de Firmino Filho e a ida do senador Ciro Nogueira para a chefia da Casa Civil do governo Bolsonaro. Desde então, começou uma agenda de visitas pelo interior do Piauí. “Essas andanças têm sido muito rica”, afirmou.

Silvio Mendes revelou ainda que iniciou a construção de uma proposta de plano de governo juntamente com professores, técnicos e ex-dirigentes. “Formamos coordenações para construir essa proposta. Ela será apresenta aos prefeitos, partidos políticos e principalmente a população”, pontuou.

Questionado se representará no Piauí as ideias do presidente Bolsonaro, devido a proximidade com Ciro Nogueira, Sílvio Mendes disse não estar preocupado com o cenário político nacional. ‘Sinceramente, minha preocupação é o estado do Piauí. O país está divido entre Bolsonaro e Lula; tem o governador de São Paulo querendo construir uma terceira via, mas não quero saber disso. Tenho muita coisa para resolver e se for aceito pela população tem muita coisa para se fazer”, finalizou.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!