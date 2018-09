Shakira entra para o Guinness como mulher que mais venceu Grammy Latino

Shakira acaba de bater mais um recorde em sua carreira: é a artista feminina que mais ganhou o prêmio Grammy Latino.

Esta foi sua 11ª vitória na premiação, o que lhe garantiu o nome na próxima edição do Guinness Book, livro que registra recordes mundiais.

Na última edição do Grammy Latino, a cantora colombiana venceu a categoria de melhor álbum pop latino com o disco "El Dorado", que conta sua história de amor com o jogador espanhol Gerard Piqué, com quem é casada e tem dois filhos.

Esta foi a terceira vez que um de seus álbuns ganhou um Grammy. "Fijación Oral, Vol. 1", seu sexto disco, de 2005, foi considerado o melhor álbum latino de rock ou alternativo e em 2000, "Shakira - MTV Unplugged" levou melhor álbum pop.

No Guinness, esta é a quarta vez que a artista marca presença. Ela foi a primeira artista a conseguir 100 milhões de curtidas no Facebook, é dona do disco espanhol mais vendido em uma semana, o premiado "Fijación Oral, Vol. 1", e teve o single em espanhol mais vendido também em uma semana, a música "La Tortura".

O recorde foi anunciado nas redes sociais do Guinnes. "Confirmamos que Shakira estará oficialmente na edição deste ano do Guinness Book pelo recorde de mais vitórias de uma artista feminina no Grammy Latino."

Em resposta, a colombiana comemorou. "Que honra incrível!"

Folhapress