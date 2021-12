Severo Eulálio defende que anúncio de chapa governista seja feito só em Julho de 2022

O deputado estadual Severo Eulálio (MDB) defendeu que a chapa majoritária governista seja anunciada somente nas convenções partidárias, entre julho e agosto de 2022. Para o parlamentar a estratégia seria chave para não prejudicar o andamento dos projetos do governo e deixaria ainda mais sólida a base aliada. O MDB briga com o PSD pela vaga de vice-governador na chapa majoritária, um anúncio no início do ano poderia gerar um estremecimento da base aliada.



Severo destacou que o consenso pelo nome de Themístocles como o indicado do MDB para a vice está mantido, porém o deputado cobrou um cuidado maior com a chapa proporcional do partido. “O que é tratado e conversado é que o nome do nosso partido será o do nosso presidente, o do deputado Themístocles Filho, acho que tanto o Rafael quanto o Themístocles só será mesmo definido lá nas convenções partidárias em julho e agosto. Temos que continuar o nosso trabalho tratando da majoritária e da chapa proporcional. Teremos o prazo que os deputados poderão mudar de partido sem perder o mandato, isso é importante para tentar atrair o maior número de candidatos para obter a melhor estratégia”, finalizou Severo Eulálio.

FOTO: Assis Fernandes/ODIA

