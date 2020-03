Severo Eulálio assume a presidência da Comissão de Constituição e Justiça

Uma reunião realizada nesta segunda-feira (09) entre os líderes de bancada definiu a nova composição da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa. A presidência da comissão ficou com o deputado Severo Eulálio (MDB) e como vice-presidente foi escolhido o deputado Francisco Limma (PT).

Também são membros titulares da CCJ os deputados Nerinho (PTB), Teresa Britto (PV), Gessivaldo Isaías (Republicanos), Hélio Isaías (PP) e Henrique Pires (MDB). Os suplentes da Comissão serão os deputados Evaldo Gomes (Solidariedade), Dr. Francisco Costa (PT), João de Deus (PT), Gustavo Neiva (PSB), Cel. Carlos Augusto (PL), B. Sá (PP) e João Madison (MDB).



A CCJ é a principal comissão da Casa, pois analisa todos os projetos - Foto: Elias Fontinele/O Dia



Severo Eulálio anunciou que a Comissão deve se reunir a partir desta terça-feira (10), com objetivo de dar início à análise das matérias que serão pautadas na Casa durante o primeiro semestre de 2020. “Já tomamos conhecimento dos processos e já vamos distribui-los para dar andamento em todos os projetos”, disse.

As Comissões Administração e Finanças também devem ser formadas no decorrer desta semana, através do entendimento entre os líderes partidários.

Natanael Souza, do Jornal O Dia