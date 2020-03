Sesapi vai contratar empresas para locar equipamentos de UTI para o Piauí

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), por meio do Comitê de Organização de Emergência (COE), decidiu por fazer a locação de leitos de UTI para ocupação de possíveis casos confirmados de Covid-19 no Piauí. Atualmente, o estado do Piauí possui 422 leitos de cuidados intensivos (260 UTI adultos, 58 UTI pediátrica e 104 neonatal), sendo 215 leitos em hospitais privados, 192 em hospitais estaduais e 15 em hospitais federais.

O Comitê de Organização de Emergência define e executa as estratégias de ação de combate ao coronavírus, assim, como também, orienta aos hospitais estaduais, privados e às secretarias municipais de Saúde sobre o cumprimento do Plano de Contingência, criado pela Sesapi em janeiro de 2020, antes mesmo de ter qualquer caso suspeito da doença no estado. Até agora, foram notificados 62 casos; 19 foram descartados; 43 são suspeitos e estão em investigação e nenhum foi confirmado.



Florentino explica que não se trata de locação de leitos privados, mas de novos leitos - Foto: Assis Fernandes/O Dia



A locação vai seguir o mesmo modelo adotado pelo Ministério da Saúde, que vai beneficiar o Piauí com 10 leitos. A Secretaria de Estado da Saúde já está fazendo tratativas para locação de equipamentos de UTI de uma empresa especializada nesse tipo de serviço.

O secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, explica que não se trata da locação de leitos da UTI que estão na rede privada . “Os equipamentos de UTI serão instalados em leitos de hospitais estaduais. Por causa disso, a Sesapi vai capacitar os profissionais da rede para que possam trabalhar nessa situação de emergência. A Secretar ia da Saúde trabal ha com seriedade e transparência para nortear as ações de combate ao coronavírus no estado”, diz o gestor.

Jornal O DiaJoão Magalhães