Sesapi prega cautela para flexibilização da quarentena no Estado

Apesar clamor, principalmente de empresários ligados a setores da economia atingidos pelas medidas de restrição decretadas pelo governador Wellington Dias (PT) para o enfrentamento do novo coronavírus (Covid-19), a Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (Sesapi) prega cautela para o retorno das atividades comerciais.

Titular da pasta, Florentino Neto acredita que a volta gradual à normalidade deve levar em consideração diversos fatores, como por exemplo a estabilização do número de novos casos e de óbitos pela doença no estado, para não ser preciso retroceder da decisão por uma situação muito pior que a atual.



“Temos muitos exemplos de cidades, Estados e países que fizeram o retorno às suas atividades e depois tiveram que fechar em uma situação muito mais drástica. Então esse momento é de cautela e de, ainda, incentivar o isolamento social”, disse o secretário em entrevista ao Jornal O Dia.

Além da situação local, a Sesapi também monitora o quadro sanitário no Ceará e Maranhão, estados vizinhos que registram números de contaminados e mortos pela Covid-19 bem superiores aos do Piauí, que no entanto, vem registrando recordes diários na identificação de pessoas infectadas pelo vírus.

