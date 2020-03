Sérgio Bandeira e Nilson Cavalcante acertam filiação ao PSL

Nesta quarta-feira (04) o partido recebe a filiação de Sérgio Bandeira, filho do vereador Ricardo Bandeira, que deverá substituir o pai na disputa por uma vaga na Câmara Municipal de Teresina nas eleições de outubro.



Quem também acertou a filiação ao PSL foi o vereador Nilson Cavalcante, que deixa os quadros do Avante, partido que não atingiu a chamada cláusula de barreira, e não vai contar com fundo partidário e tempo de TV em 2020. Nilson é experiente na formatação de chapas proporcionais em Teresina e deve ajudar o PSL a atrair outras lideranças durante o período da janela.

“É claro que com a chegada do Sérgio Bandeira, que convidamos para ser o vice presidente estadual do partido, vamos ter o foco de eleger três vereadores, e quem sabe chegar em quatro. O Sérgio está indo atrás de vários candidatos, estamos conversando com vários pré-candidatos. O Nilson também está nos ajudando muito com a experiência dele, de quem já montou chapas em outros partidos. É uma pessoa que tem muito a nos ajudar. Estamos muito felizes e contentes com a chegada dos dois”, afirmou o presidente estadual do PSL, vereador Luís André.

A chapa do PSL também deve contar com a vereadora Teresinha Medeiros, que segue filiada à sigla para disputar sua reeleição.

João MagalhãesNatanael Souza