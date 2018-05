Sentimento oposicionista de João Vicente Claudino afastou Fábio Abreu

O deputado federal Fábio Abreu (PR) comentou a possibilidade do empresário João Vicente Claudino (PTB) apoiar um nome ou de ser o candidato de oposição ao Governo do Estado, mesmo estando filiado a um partido da base de Wellington Dias (PT). Segundo o parlamentar, o sentimento oposicionista foi um dos motivos que fez com Fábio Abreu deixasse a sigla.

Fábio Abreu afirmou que sabia que existia a possibilidade dele buscar a oposição e isso contribuiu para ele trocar o PTB pelo PR durante o período da janela partidária. “Eu já até prevendo isso procurei um outro partido, mas não foi só por causa disso, tem outros motivos internos para essa questão”, explicou ao O DIA.



Fábio Abreu (Foto: Arquivo O Dia)

O deputado vê como “natural” o posicionamento de João Vicente após ter retornado ao cenário político. “O senador desde o início tem mostrado essa questão, dessa possibilidade dele ir para a oposição. Ele também deixou muito bem claro quando ele não foi candidato a reeleição, principalmente quando ele saiu do partido e quando deu sinais de que iria voltar”, disse.

Ainda segundo o parlamentar, a decisão de João Vicente em apoiar um nome, se não for ele o candidato de oposição, não deve interferir no partido como um todo. “A maioria dos deputados e membros do PTB são da base, então não há nada de anormalidade do PTB permanecer no Governo. Ele tem dito inclusive que tem liberado o partido para onde o pessoal for, e acho que isso não modifica muita coisa”, finalizou.

Ithyara Borges - Jornal O Dia