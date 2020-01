Senadores participam de debate com representantes do setor produtivo

Os senadores Ciro Nogueira (Progressistas), Elmano Ferrer (Podemos) e Marcelo Castro (MDB) participaram na noite desta quarta-feira (22) de debate sobre o desenvolvimento econômico do estado do Piauí. O encontro foi promovido pelo Movimento Empreender Piauí (MOVE) e contou com a presença de empresários e representantes do setor produtivo.

Foto: Elias Fontenele

Entre outros temas, os senadores debateram com os presentes a utilização de recursos federais para a realização de obras estruturantes no Piauí, além de responderem a questionamentos dos empresários e convidados que participaram do evento. Para o senador Ciro Nogueira, o encontro foi positivo e uma oportunidade de estreitar o diálogo com o setor produtivo do estado, o que pode resultar em ações efetivas.

“É muito importante. Parabenizo a classe por estar se envolvendo e por discutir, principalmente, essas questões de infraestrutura. Esse diálogo com os três senadores, e com a bancada, é muito importante para que possamos construir um estado mais moderno e com uma maior capacidade de atrair investimentos”, avaliou.

Já o senador Elmano Ferrer elogiou a iniciativa do Movimento Empreender Piauí e avaliou que falta empenho da classe política para a solução dos problemas de infraestrutura enfrentados. “Um evento dessa natureza tem a mais alta relevância. Nós, políticos, temos que estar ligados às aspirações da população. Temos que ouvir a sociedade, permanentemente”, ressaltou.

Marcelo Castro (MDB) reconheceu a legitimidade das demandas apresentadas pelo setor empresarial, mas também fez questão de ressaltar que o estado do Piauí tem avançando em diversos aspectos nos últimos anos. “O Ideb cresceu, o índice de desenvolvimento melhorou. Evidentemente, temos que trabalhar mais para melhorar ainda mais”, pontuou.

Natanael Souza