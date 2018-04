Senadores fazem diligência na cela de Lula e falam em visita política

Onze senadores fizeram, na tarde desta terça (17), uma diligência nas instalações onde o ex-presidente Lula está preso na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba. O senador João Capiberibe (PSB), em entrevista à imprensa, disse que a diligência foi também uma visita política. "Não deixa de ser uma visita política porque se trata de um preso político."

Onze senadores visitaram o ex-presidente na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba (Foto: Ricardo Stuckert)

Capiberibe afirmou que Lula está bem, mas indignado com "as distorções que chegam para a população". Segundo ele, o ex-presidente está preocupado com a instabilidade que o país atravessa e com o funcionamento das instituições. O senador disse que as instalações são razoáveis e que a grande preocupação da comissão é com o isolamento do ex-presidente.

"É um homem interativo que passava os dias conversando e hoje está muito isolado. O advogado está sempre presente, mas precisa ter diálogo com mais pessoas."

A diligência foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos do Senado. Três parlamentares foram substituídos nesta terça: Jorge Viana (PT) por Humberto Costa (PT), Angela Portela (PDT) por José Pimentel (PT) e Randolfe Rodrigues (Rede) por Lídice da Matta (PSB).

Além de Costa, Pimentel, Lídice e Capiberibe também participaram da visita os senadores Fátima Bezerra (PT), Paulo Paim (PT), Paulo Rocha (PT), Regina Sousa (PT), Vanessa Grazziotin (PC do B), Lindbergh Farias (PT) e Gleisi Hoffmann (PT). O encontro durou cerca de duas horas.

A senadora Vanessa Grazziotin (PC do B) afirmou que Lula não deixou que ninguém chorasse e disse que, nas suas instalações, não estava muito diferente de como sempre viveu. Lindbergh Farias (PT) relatou que o ex-presidente afirmou não estar preocupado consigo mesmo, mas com o povo e a democracia.

Segundo a senadora Regina Sousa, os parlamentares visitaram outros presos na carceragem e todos disseram que são tratados com respeito. Ela ressaltou que o "bom dia" entoado pelos manifestantes em frente à PF é essencial. "Vocês não sabem o bem que faz para ele. Se a polícia vier tirar vocês daqui, vocês fingem que saem, mas voltem."

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que os parlamentares ficaram emocionados com a visita. Ela também afirmou que objetos do ex-presidente, como roupas limpas e cartas, foram furtados do carro de um assessor do PT, no centro de Curitiba.

FolhapressAna Luiza Albuquerque