Senador pede aumento de recursos para barragens

O senador Elmano Férrer (Podemos), que foi relator da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado, sobre a Política Nacional de Segurança das Barragens, pediu que os órgãos estaduais e federais responsáveis pela manutenção dos reservatórios, aumentem a execução dos recursos orçamentários.

O último relatório da Agência Nacional de Águas sobre o assunto é de 2017. Nele, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí informa que 15 barragens foram fiscalizadas. No relatório, a Semar informa que deu prioridade aos reservatórios que atingiram a capacidade máxima de acúmulo de água.



Elmano Férrer foi relator da Comissão que analisou fiscalização da Agência Nacional de Águas sobre segurança de reservatórios. Foto: ODIA



No entanto, ela ressalta que está “encontrando muitas dificuldades com alguns órgãos empreendedores das barragens, pois a dificuldade do repasse dos projetos dos reservatórios faz com que dificulte na implementação da Política Nacional de Segurança de Barragem”.

Para o senador piauiense, “a falta de compromisso e as constantes restrições financeiras culminam em manutenção precária ou abandono das barragens, e as consequências são o alto risco de grandes prejuízos materiais e ambientes com rompimentos, além do risco inaceitável de perdas de vidas humanas. O que aconteceu na Barragem de Brumadinho, mais uma vez no estado de Minas Gerais, infelizmente é uma tragédia anunciada”, pontua.

João Magalhães