Senador Marcelo Castro é vitima de golpe e prefeitos são ameaçados

O senador Marcelo Castro (MDB-PI) emitiu uma nota na manhã desta sexta (19) informando que mais uma vez está sendo vítima de golpistas através de aplicativos de mensagens. Criminosos estariam se passando pelo parlamentar e ameaçando prefeitos e lideranças próximas a ele, tentando extorquir dinheiro dos aliados de Marcelo Castro. Pela segunda vez o senador é vítima de golpistas, em outubro criminosos usaram um expediente parecido para tentar extorquir aliados de Marcelo.



Em nota Marcelo explicou o ocorrido e revelou o modus operandi dos criminosos, veja o comunicado.

“Informamos que o senador piauiense Marcelo Castro (MDB) está sendo novamente vítima de criminosos que estão tentando se passar por ele por meio de mensagens no WhatsApp, nesta sexta-feira (19 de novembro de 2021) numa tentativa de aplicar golpes em prefeitos e outros contatos.

Uma pessoa ainda não identificada está usando foto e nome do senador para enviar mensagens pelo aplicativo, solicitando informações das vítimas. Reforçamos que o contato não é do senador Marcelo Castro.

ALERTAMOS para que NÃO repassem dados pessoais ou das prefeituras, senhas, depósitos ou informações de qualquer espécie.

A equipe do senador já está ciente do ocorrido e está tomando as devidas providências” finalizou o documento emitido pela assessoria do senador.

FOTO: Ascom Senador Marcelo Castro

