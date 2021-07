Senador Marcelo Castro defende retorno de aulas presenciais

O senador Marcelo Castro (MDB), presidente da Comissões de Educação (CE) do parlamento, defendeu o retorno das aulas presenciais no Brasil após a desaceleração da pandemia da Covid-19 e o avanço da vacinação. As aulas presenciais estão suspensas na grande maioria dos estados desde março do ano passado quando o país registrou os primeiros casos do novo coronavírus.

Marcelo Castro explicou que a Comissão já realizou sessões de debates com especialistas da área da educação e saúde. Ele comentou que a maioria dos debatedores são favoráveis ao retorno dos alunos às salas de aula. O senador também acredita que já é momento da retomada do setor.

“A conclusão final é de que as aulas precisam voltar o mais rapidamente possível, mas com o maior nível de segurança. Marcamos para o dia 12 de julho outra sessão onde debateremos com maior profundidade e esperamos retornar as aulas desde que a gente possa fazer isso com relativa segurança para não aumentar a pandemia que nos assola”, disse.

Foto: O Dia

Tramita no Senado um Projeto de Lei que classifica a educação como um serviço essencial e permitiria a volta às aulas. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, defendeu no início deste mês a aprovação do PL ao justificar que a maioria dos países já permitiram o retorno dos alunos.

“Apoiamos a aprovação urgente do PL 5.595/2020. Nossas crianças e jovens precisam das escolas abertas. Somos um dos últimos países do mundo a reabrir as escolas, e isso não está necessariamente ligado à vacinação. A maioria dos países retomou as aulas presenciais ainda em 2020, quando nem havia vacinas. Esses países reconheceram os graves prejuízos que a ausência de aulas presenciais causa no processo educacional”, disse.

