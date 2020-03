Senador Elmano Ferrer defende o adiamento das eleições de 2020

O senador piauiense Elmano Ferrer vai propor no Congresso Nacional o adiamento das eleições de 2020, marcadas para o próximo mês de outubro. A ideia é prorrogar os mandatos dos Prefeitos e Vereadores eleitos nas eleições municipais de 2016 e unificar os pleitos eleitorais em eleições gerais a partir de 2022.



O parlamentar informou que está coletando as assinaturas de apoio de pelo menos 27 senadores, número mínimo exigido para que a proposta comece a tramitar no Senado Federal.

Elmano justifica que a pandemia do novo coronavírus é o momento para que as eleições se tornem coincidentes no Brasil. “Estamos diante de uma situação de calamidade pública. Todas as atenções voltadas para o combate ao coronavírus. É necessário transferimos as eleições deste ano para 2022", ressaltou o senador.

O senador justifica que diante da gravidade da situação, dada a imprevisibilidade de retorno da normalidade, e da impossibilidade de realização do pleito eleitoral em outubro. “Além de permitir concentrarmos todos os esforços no combate a epidemia do Covid-19, esta medida trará benefícios para os cofres públicos, destacou.

A PEC deve tramitar inicialmente na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), em seguida no Plenário do Senado. Depois disso segue para a Câmara dos Deputados.

Natanael Souza